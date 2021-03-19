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بالصور: توقيف عدد من الأشخاص بعد عمليات دهم في الهرمل.. وهذا ما ضبط معهم

19 - مارس - 2021
آخر تحديث: 19 - مارس - 2021 8:04 مساءً
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نفذت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش عمليات دهم في منطقة مشاريع القاع- الهرمل، وأوقفت 30 شخصاً من التابعية السورية، لتجولهم بأوراق منتهية الصلاحية ودخولهم الأراضي اللبنانية خلسةً، وضبطت عدداً من الدراجات النارية، بحسب ما أفادت قيادة الجيش – مديرية التوجيه.

من جهة أخرى، ضبطت المديرية المذكورة في محلة بيت الطشم- الهرمل، سيارة مسروقة بعد مطاردتها، وأوقفت سائقها (ه.ج)، وهو يقوم بتهريب أشخاص من الأراضي اللبنانية الى داخل الأراضي السورية وبالعكس. كما أوقفت في محلة جسر العاصي- الهرمل، المواطن (م.ن) لإقدامه على اطلاق النار باتجاه فان كان ينقل ركاب، من دون وقوع إصابات.

وأوقفت قوة من مديرية المخابرات المدعو (خ.ع) بعد استدراجه إلى منزله في محلة القصر – الهرمل، مع المدعو (ح.ع) بجرم تجارة الأسلحة، وضبطت داخل المنزل سلاحاً حربياً متوسطاً نوع (دوشكا) مع قاعدته، وسلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف وذخائر حربية.

وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 

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