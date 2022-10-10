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بالصور.. توقيف عدد من المطلوبين بجرم تصنيع المخدرات

منذ 35 دقيقة
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 10/10/ 2022، نفذت قوة من الجيش بدعم من القوات الجوية عمليات دهم لمنازل مطلوبين ‏في بلدة بريتال، تخللها تبادل لإطلاق النار.

أوقِف المواطنون (ع.ط.) و‏‏(ل.ط.) و(إ.ط.) و(ج.ع.)، كما قُتِل المواطن (م.ط.) أثناء تبادل إطلاق النار، وهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم تصنيع المخدرات والإتجار بها وسرقة السيارات.

وقد ضُبِطَ معمل للكبتاغون ومعدات لتصنيع المخدرات، ‏وأسلحة وذخائر وعدد من السيارات المسروقة.‏

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏

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