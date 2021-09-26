بالصور: توقيف عدد من المطلوبين في الضاحية الجنوبية

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الضاحية الجنوبية بتاريخَي 24 و25 /9 /2021، عدداً من المطلوبين بموجب مذكرات توقيف، وهم: المواطن ط.ع. لارتكابه جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار ورمي رمانة يدوية وإصابة أشخاص، وقتل مواطن، والقيام بأعمال السلب والسرقة، وترهيب المواطنين، وتطويق مستشفى برفقة آخرين، وشهر سلاح باتجاه دورية من مديرية المخابرات، بالاضافة إلى السوريين ب.غ. و ع.د. والمواطن .خ.ع. لارتكابهم جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها ودخول أحدهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة، كما المواطن ف.ش. المطلوب لارتكابه جرائم اطلاق النار وإصابة أشخاص والقيام بأعمال السلب والسرقة، وقد ضُبط بحوزتهم كمية من المخدرات وحشيشة الكيف.

كما أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان أن قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات داهمتا منازل عدد من المطلوبين في منطقة الليلكي لإقدامهم على إحراق إحدى محطات الوقود في منطقة الكفاءات، وإطلاق النار وترهيب المواطنين بتاريخ سابق، وتجري المتابعة لتوقيفهم.

وأثناء عملية الدهم، أوقف المواطن ي.ز. المطلوب لإقدامه على إطلاق النار باتجاه محطة محروقات أخرى وافتعال الإشكالات، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.