الأربعاء 5 صفر 1447 ﻫ - 30 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. توقيف مروّج مخدّرات

منذ 49 دقيقة
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم كافّة على كل الأراضي اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام شخص مطلوب للقضاء بترويج المخدّرات في محلّة سامي الصّلح.

على الفور، باشرت دوريّات من المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتوقيف المشتبه به، ونتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى:

ك. ن. د. (مواليد عام 1997، لبناني) بحقّه 16 مذكّرة قضائيّة بجرائم مخدّرات، تجارة أسلحة، إطلاق نار وتهديد.
بتاريخ 24-7-2025، رصدته إحدى دوريّات المفرزة في المحلّة المذكورة حيث نفّذت كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفه على متن درّاجة آليّة من دون لوحة تسجيل.

بتفتيشه، تم ضبط كميّة من المخدّرات معدّة للتّرويج، ومقسّمة على الشّكل التّالي:

/70/ حبّة مخدّرة من نوع “كبتاغون” وغيره.
كميّة من مادّة حشيشة الكيف.
– /3/ أكياس نايلون تحتوي على مادّة الماريجوانا.

– /4/ أكياس نايلون بداخلها مادّة الكوكايين.

– طبّة تحتوي على مادّة باز الكوكايين.

– مبلغ بقيمة 1040$

أودع الموقوف والمضبوطات الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرابطة المارونية
    الرابطة المارونية تدعو إلى الاستمرار في توفير الدعم اللازم للجيش اللبناني
    رابطة موظفي الإدارة العامة
    موظفو الإدارة العامة: التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة فقط
    مستشفى
    بشرى من كركي للمستشفيات والأطباء

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    تحضروا لموجة حرّ جديدة في الأسبوع الثاني من آب!
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري يصل بيروت غداً
    غوتيريش يدعو الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله
    العد العكسي بدأ.. مخازن "الحزب" تحت المراقبة