بالصور.. توقيف 3 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

منذ 55 دقيقة
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“إلحاقًا بالبيان السابق بتاريخ 16/ 9/ 2025 المتعلق بتوقيف مواطن على أثر إشكال تخلله اشتباك مسلح في بلدة المحمرة – عكار، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال، وأوقفت المواطن (ي.ز.) وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (و.ز.) لتأليفه إحدى أخطر عصابات الاتجار بالمخدرات، وارتكابه جرائم مختلفة منها: إطلاق النار، الخطف، فرض خوات، افتعال إشكالات. وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.

كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الدامور – الشوف المواطن (ع.د.) لترويجه المخدرات. وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

