الثلاثاء 8 شعبان 1444 ﻫ - 28 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. جديد جريمة الرفاعي العثور على لوحات سيارات وذخيرة داخل حفرة

منذ 3 دقائق
الشيخ أحمد شعيب الرفاعي

الشيخ أحمد شعيب الرفاعي

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

في سياق جهود مديرية المخابرات المستمرة لمتابعة قضية خطف الشيخ أحمد شعيب الرفاعي وقتله وكشف الملابسات المحيطة بالقضية، عمدت المديرية بعد سلسلة من التقصيات إلى تنفيذ عمليتين ميدانيتين بتاريخ 27/2/2023، أفضت الأولى إلى العثور على مخزن أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية وأجهزة اتصال وأقنعة وقفازات ومستندات شخصية وذلك داخل غرفة سرية في مدرسة الأندلس العائدة إلى الموقوف يحيى الرفاعي وداخل منزل المواطن (م.ع.) في بلدة القرقف.

أفضت العملية الثانية إلى العثور على المسدس الذي استخدمه الجاني لقتل الشيخ أحمد الرفاعي إضافة الى لوحات السيارات التي استُخدمت في عملية الخطف، وجميعها كانت مغلفة بأكياس من النايلون ومطموره داخل حفرة في قطعة أرض قرب منزل الموقوف يحيى الرفاعي.

يتواصل التحقيق الجنائي اللازم استناداً إلى إشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الطاقة
    وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر شباط 2023
    مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
    احباط عملية تهريب مخدرات عبر آلة موسيقية في المطار
    الدولار الأميركي
    بدءا من الغد.. الدولار الجمركي 45 الف ليرة

    الأكثر قراءة

    مؤشر قياس الزلازل
    هزّة أرضية جديدة في لبنان
    طوني نمر
    الكشف عن تحرّك الفالق الشمالي لخليج الإسكندرون.. كيف سيتأثّر لبنان؟
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يضرب من جديد.. هل من زلزال هائل خلال أسبوع؟