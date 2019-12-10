(بالصور) جرحى بإشكال الميناء .. وقطع طرقات تضامناً

عمد الثوار في الميناء إلى قطع المسارب والطرق المؤدية إلى مستديرة المرج بالإطارات المشتعلة، وحضرت الفور عناصر الجيش وبدأت بتفريق الثوار لفتح الطرقات أمام حركة المرور، فحصل احتكاك وتدافع بينخم وبين الجيش الذي عمد إلى إطلاق القنابل المسيّلة للدموع لتفريق المحتجين، ما أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى نقلوا بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفيات المدينة.

ولاحقاً، صدر عن غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة البيان التالي: “عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعاف 15 شخصاً ونقل 3 منهم إلى مستشفيات المنطقة جرّاء الإشتباك الذي نشب بين المتظاهرين والجيش على دوار البيستاشيو، حيث تنوعت الإصابات بين جروح ورضوض وحالات اختناق”.

وتضامناً مع أهالي الميناء، أقدم الثوار على قطع عدد من الطرق:

اوتوستراد المحمرة – عكار بالاتجاهين

اوتوستراد المنية بالاتجاهين

قطع طريق عام بلدة البيرة – عكار بالاتجاهين

قطع اوتوستراد التبانة بالاتجاهين

قطع اوتوستراد البداوي بالاتجاهين