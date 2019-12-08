بالصور “حريق ضخم” في زوق مُصبح!

اندلع صباح اليوم الأحد، “حريق ضخم” في منطقة زوق مصبح قرب شركة exotica.

وتصاعد الدخان الأسود من مكان اندلاع الحريق، في حين توجهت ناصر الدفاع المدني إلى المكان لإخماده.