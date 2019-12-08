أخبار لبنان بالصور “حريق ضخم” في زوق مُصبح! في ديسمبر 8, 2019 مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. إشتراك المزيد من الأخبار بالصور نفق الكوستا برافا يغرق في المياه.. “حزب الله” يضع استراتيجية انقضاضه على الثورة في لبنان… فرنسا تستضيف مؤتمرا لـ”حكومة فاعلة وذات مصداقية” في لبنان هل انتشر الدولار المزوّر في الأسواق؟ اندلع صباح اليوم الأحد، “حريق ضخم” في منطقة زوق مصبح قرب شركة exotica. وتصاعد الدخان الأسود من مكان اندلاع الحريق، في حين توجهت ناصر الدفاع المدني إلى المكان لإخماده. المصدر الجمهورية حريقزوق مصبحلبنان مشاركة FacebookTwitterGoogle+WhatsAppالبريد الإلكترونيTelegramViberVK