بالفيديو والصور: خسائر فادحة وسيارات مغمورة بالمياه نتيجة انفجار "قسطل"‏ في بيروت

انفجر قسطل مياه في شارع محمد الحوت في رأس النبع في بيروت، ما أدى الى خسائر فادحة بعد أن غمرت المياه السيارات وأحد ‏المباني في المنطقة‎.

ويعود عمر القسطل في شارع محمد الحوت في بيروت إلى أكثر من مئة عام وانفجاره أدّى إلى غرق موقف وحوالى 13 سيارة ‏مغمورة بالمياه.‏

يذكر أنه حوالى 80 في المئة من قساطل المياه في بيروت قديمة العهد وتعود إلى أكثر من مئة عام.‏

ويعود انفجار القسطل لعطلٍ طرأ على عمله ولا يعود لسوء الأحوال الجوية التي شهدها لبنان أخيراً.‏ إلى ذلك، يتفقّد محافظ بيروت مروان عبود المكان.

وأكد المحافظ أن انفجار قسطل المياه في شارع محمد الحوت يُلقي الضوء على حالة شبكة المياه في بيروت القديمة والمهترئة مما يؤدّي إلى خسف الطرقات وعالجنا 3 حالات في الفترة الأخيرة.

وقال: “لا صيانة وأحد لا يسهر على مصلحة الشبكات والبنية التحتية فهي مهدّدة بالإنهيار أكثر من الآن فصاعداً وما نشهده ما هو إلا بداية و”نحنا ما عم نلحّق على شي”.

وأشار عبود إلى أنه في شارع مار الياس في بيروت حصل حادث مماثل لانفجار القسطل في شارع محمد الحوت منذ قليل.