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بالصور.. دهم عدد من محطات المحروقات في بيروت للتأكد من عدم احتكارها لمادة البنزين

11 - مايو - 2021
آخر تحديث: 11 - مايو - 2021 6:20 مساءً
محطة محروقات

محطة محروقات - تعبيرية

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داهم صباح اليوم مراقبو مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة وفوجي حرس واطفاء بيروت، عدداً من محطات المحروقات في العاصمة للتأكد من عدم احتكارها لمادة البنزين و امتناعها عن بيعها للمواطنين.

ووفق بيان دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت الذي جاء فيه، أنه “تنفيذاً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بعدم السماح لمحطات المحروقات في مدينة بيروت من احتكار مادة البنزين”

وتابع البيان أنه:

وبعد الكشف على خزانات بعض المحطات التي كانت مقفلة بحجة فراغ مخزونها من المحروقات، تبين انها تحتوي كميات كافية من المحروقات مما اضطرها الى معاودة العمل والبدء بتزويد سيارات المواطنين بالوقود دون فرض قيود على الكميات ولحين نفاذ مخزونها.

و تم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين مع توجيه انذارات ، وسيتم التشدّد بالاجراءات لجهة منع الاحتكار و الحفاظ على حقوق المستهلك.
على أن تستمر تلك الجولات لتشمل كافة محطات المحروقات في العاصمة بيروت .

من ناحية أخرى، اصدر المحافظ عبود بلاغاً طلب فيه من جميع أصحاب محطات المحروقات والعاملين ضمنها في مدينة بيروت الامتناع عن تعبئة مادتي البنزين والمازوت في قوارير بلاستيكية (غالونات) أو غيرها…، التي يلجا إليها المواطنون بهدف التخزين، بسبب كونها مواد سريعة الاشتعال وتؤدي لحرائق وكوارث تهدد السلامة العامة .

 

 

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