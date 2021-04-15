بالصور.. دهم مستودع لحفظ وتوزيع اللحوم من دون ترخيص وختمه بالشمع الاحمر

دهم مراقبو مصلحتَي المسالخ والمؤسّسات المصنّفة في بلدية بيروت بمؤازرة مخابرات الجيش وفوج حرس مدينة بيروت مستودعاً في منطقة صبرا، يُستثمر لحفظ وتوزيع اللحوم حيث تبين بعد الكشف عليه أنه غير مرخص ولا يستوف شروط النظافة والسلامة العامة، ويحتوي كميات كبيرة من اللحوم مخزنة في أكياس من دون تاريخ صلاحية وموضبة على أرضية البرادات بطريقة تخالف شروط التوضيب، إضافة الى عدد من رؤوس الماشية دون طمسها.

وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أن المداهمة جرت بناء على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود واستكمالاً لحملة سلامة الغذاء، وفي إطار الرقابة الدورية وعمليات الكشف التي تقوم بها بلدية بيروت على القطاعات الغذائية في العاصمة بهدف ضمان جودة الأغذية وضبط المواد الفاسدة التي تصنّع وتخزّن فيها.

وأكدت أنه تم تسطير محضر ضبط بحق مستثمر المستودع الذي لم يبرز المستندات التي تظهر مصادر اللحوم المخزنة والمؤسسات التي يتعامل معها ويزودها باللحوم.

كما أصدر المحافظ عبود قراراً قضى بإقفال برادات اللحوم وختمها بالشمع الأحمر، حفاظاً على الصحة العامة وضماناً لسلامة المستهلكين.