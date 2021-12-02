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بالصور.. دهم منازل مطلوبين ومعامل لتصنيع المخدرات في "بعلبك"

2 - ديسمبر - 2021
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 2/12/2021، دهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة دار الواسعة – بعلبك، منازل عدد من المطلوبين ومعامل لتصنيع المخدرات، حيث أوقفت المواطن (م.م) وضبطت داخل أحد المعامل آلات ومعدات ومواد أوليّة تُستخدم في عملية التصنيع، بالإضافة إلى 2.5 كيلوغراماً من مادة حشيشة الكيف المصنّعة، وحوالى 50 كيلوغراماً من مادة الماريجوانا المخدّرة، وكمية من حبوب الكبتاغون، فيما جرى تلف كمية من مادة حشيشة الكيف غير المصنعة.

وأثناء عملية الدهم، تعرضت القوة لإطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية من قبل أشخاص مجهولين من دون وقوع إصابات، وقد عملت عناصرها على الرد على مصادر النيران بالمثل.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

 

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