بالصور.. رصاصة طائشة تصيب منزل سفير دولة كبرى في لبنان

غرد السفير الياباني في لبنان تاكيشي اكوبو:

“‏للمره الثانيه يتعرض مقر اقامتي (بعبدا) الى رصاصه طائشة على الارجح من نوع كلاشنكوف.

هذه المره ارتدت الرصاصه واستقرت في بهو المنزل لكن لم يصب آحد بأذى .

انا حزين جدا لما يحصل.

رجائي ان تكفوا عن اطلاق الرصاص في الهواء كي لا يتحول ذاك الى ضرر او ماساة عند الاخرين”.

للمره الثانيه يتعرض مقر اقامتي الى رصاصه طائشة على الارجح من نوع كلاشنكوف. هذه المره ارتدت الرصاصه واستقرت في بهو المنزل لكن لم يصب آحد بأذى .انا حزين جدا لما يحصل. رجائي ان تكفوا عن اطلاق الرصاص في الهواء كي لا يتحول ذاك الى ضرر او ماساة عند الاخرين. pic.twitter.com/lbY59OsqU2 — Takeshi Okubo (@TakeshiOkubo3) October 6, 2022