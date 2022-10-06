الخميس 10 ربيع الأول 1444 ﻫ - 6 أكتوبر 2022 |
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بالصور.. رصاصة طائشة تصيب منزل سفير دولة كبرى في لبنان

منذ 3 دقائق
رصاصة طائشة تصيب مقر إقامة السفير الياباني في لبنان

رصاصة طائشة تصيب مقر إقامة السفير الياباني في لبنان

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غرد السفير الياباني في لبنان تاكيشي اكوبو:

“‏للمره الثانيه يتعرض مقر اقامتي (بعبدا) الى رصاصه طائشة على الارجح من نوع كلاشنكوف.

هذه المره ارتدت الرصاصه واستقرت في بهو المنزل لكن لم يصب آحد بأذى .

انا حزين جدا لما يحصل.

رجائي ان تكفوا عن اطلاق الرصاص في الهواء كي لا يتحول ذاك الى ضرر او ماساة عند الاخرين”.

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