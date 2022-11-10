بالصور: رصاصة في طائرة "الميدل إيست"... ما علاقة يعقوبيان؟

اخترقت رصاصة طائشة طائرة تابعة لـ”الميدل إيست” كانت تقل عدداً من الركّاب، بينهم النائبة بولا يعقوبيان، بعد وصولها إلى مطار رفيق الحريري قادمةً من الأردن، وفق ما نشرت يعقوبيان على حسابها عبر “تويتر”.

وعلّقت يعقوبيان بالقول: “بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمدالله على السلامة لبنان، السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم ينوضعلو حد”.

بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمدالله على السلامة #لبنان

السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم ينوضعلو حد

التفاصيل الليلة مع مرسال غانم الساعة ١٠ @mtvlebanon @sarelwa2et https://t.co/rPvcAnlMVI pic.twitter.com/s6nggvxpyl — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) November 10, 2022