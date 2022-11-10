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بالصور: رصاصة في طائرة "الميدل إيست"... ما علاقة يعقوبيان؟

منذ 3 دقائق
مدل إيست

مدل إيست

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اخترقت رصاصة طائشة طائرة تابعة لـ”الميدل إيست” كانت تقل عدداً من الركّاب، بينهم النائبة بولا يعقوبيان، بعد وصولها إلى مطار رفيق الحريري قادمةً من الأردن، وفق ما نشرت يعقوبيان على حسابها عبر “تويتر”.

وعلّقت يعقوبيان بالقول: “بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمدالله على السلامة لبنان، السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم ينوضعلو حد”.

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