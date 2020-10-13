سقوط جسر للمشاة على أوتوستراد جبيل؟!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً اشاروا الى انها لانهيار جسر للمشاة على أوتوستراد جبيل، الا ان بلدية جبيل نفت في بيان ذلك مؤكدة أنه “بعد اصطدام حمولة شاحنة بجسر المشاة الحديدي مقابل سوبر ماركت جبيل على المسلك الغربي منذ أسبوعين، بدأت اليوم أعمال إزالة الجسر المتضرّر ليصار إلى تركيب جسر جديد خلال الأيام المقبلة، بمسعى من البلديّة، وبالتنسيق مع الشخص المتسبب بالحادث.

ويهمّ بلديّة جبيل توضيح اللغط الذي أثير منذ قليل حول سقوط جسر المشاة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الأفراد والجمعيّات، متمنية منهم التأكّد من صحّة المعلومات قبل نشرها.”