بالصور.. سلسلة غارات تستهدف جنوب لبنان

استهدفت غارات اسرائيلية عنيفة محيط منطقة المحمودية واطراف بلدة العيشية ومجرى نهر الخردلي ووادي برغز، كما واستهدفت ايضا منطقة على مقربة من حاجز للجيش في الخردلي. واغارت على اطراف بلدة القطراني وعلى الجبور.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان أن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ غارات على عدة “بنى تحتية” ومنصة صاروخية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة من جنوب لبنان.

كما وألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية استهدفت مواطناً كان يقوم بترميم منزله في بلدة كفركلا ، وقنبلتين اخريين على البلدة. بعدها القت قنابل مستهدفة رابيد و بيك اب للبلدية.