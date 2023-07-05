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بالصور.. ضبط شاحنة محملة بنحو 3.5 مليون حبّة كبتاغون

منذ 5 ساعات
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 5 /7 /2023، ضبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في سهل طليا ــ البقاع شاحنة محمّلة بنحو3.5 مليون حبّة كبتاغون وكمية من حشيشة الكيف تم إخفاؤها داخل أنابيب حديدية.

كما دهمت قوة من الجيش في بلدة مقنة – البقاع منزل المواطن (ع.م.) المطلوب لارتكابه جريمة السلب بقوة السلاح وأوقفته، وضبطت سيارة رباعية الدفع وأسلحة حربية وكمية من الذخائر. كذلك أوقفت المواطن (ح.م.) لاعتراضه عمل العناصر.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

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