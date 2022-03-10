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بالصور.. ضبط مخزن للأسلحة في القرعون

10 - مارس - 2022
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نفذت قوة من الجيش بتاريخ 10 / 3 / 2022، عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقة القرعون-البقاع الغربي حيث أوقفت المواطن (م.ج)، بحسب البيان الصادر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه.

جاء في البيان: “ضبطت داخل منزله مخزناً للأسلحة والذخائر يحتوي داخله: بنادق حربية ورشاشات وقناصات من مختلف العيارات عدد 18، قاذف آر بي جي عدد3، قذائف آر بي جي عدد 10، رمانة يدوية عدد 25، صواعق كهربائية عدد 12، قذائف كاتيوشا عدد 2، قاذف نوع “لو” عدد1، بالإضافة إلى: 20 ليتراً من المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، وعدد من أجهزة الاتصال، وكمية من الذخائر والأعتدة الحربية”.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

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