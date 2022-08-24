الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
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بالصور.. عبود افتتح جسر فؤاد بطرس في الأشرفية بعد تأهيله بتمويل USAID

منذ 53 دقيقة
محافظ بيروت مروان عبود

محافظ بيروت مروان عبود

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أفتتح جسر فؤاد شهاب في منطقة الأشرفية بعد تأهيله وتحويله الى مساحة خضراء صديقة للبيئة، بحضور عضو مجلس بلدية بيروت سليمان جابر، ممثلين عن الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID، رئيس واعضاء جمعية التحريج في لبنان وعدد من أهالي وسكان المنطقة والجوار.

حيث يعتبر هذا المشروع الذي وضع بتصرف أهالي وسكان المنطقة نموذجاً يسعى المحافظ عبود لتعميمه على مختلف شوارع المدينة بحيث يتم تأهيل الممتلكات العامة المهملة وجعلها مكانا للتلاقي ومتنفسا للصغار والكبار.

بعد الافتتاح جال عبود على المكان واستمع الى شرح مفصل عن طبيعة الشتول المزروعة، كما التقى عدداً من الأهالي الذين أثنوا على المبادرة التي قام بها المحافظ والتي من شأنها أن تنعكس ايجاباً على المنطقة والجوار وتؤدي حكماً على زيادة المساحات الخضراء في مدينة بيروت.

 

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