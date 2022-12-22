بالصور.. عملية سرقة فاشلة في بعلبك

أحبط أهالي بلدة طليا شرقي بعلبك عملية سرقة مسافات من الأسلاك الكهربائية للتوتر العالي، بعدما استفاق الأهالي في المنازل المجاورة لعملية السرقة، وعملوا على رشق السّارقين بالزجاج والحجارة خشية إطلاق الرصاص عشوائياً وإصابة أحدهم، بسبب طبيعة الطقس الممطر والعاصف الذي استغله الجناة.

وقطع السارقون مسافة طويلة من الأسلاك الغالية الثمن، ولم يتمكنوا من حملها ونقلها من جهة المحول الأساسي في بلدة طليا شرقي الطريق الدولية إلى سيارة رباعية الدفع من نوع غراند شيروكي، لون كحلي، ذات زجاج داكن، موديل ٢٠٠٠ ومن دون لوحات استخدمت بعملية السرقة، وثانية من نوع باثفايندر من دون لوحات موديل ١٩٩٩ لون أبيض.

وعندما لم يتمكّنوا من إتمام عملية سرقتهم سلكوا فارين طريق ترابية غربي الطريق الدولية، باتجاه إحدى قرى غربي بعلبك.