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بالصور.. عمليّات دهمٍ لسوق الخُضَر بيروت

منذ 33 دقيقة
أمن الدولة

أمن الدولة

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قامت دوريّات من أمن الدولة في بيروت بعمليّات دهمٍ لسوق الخُضَر بيروت، بعد توافر معلومات عن وجود فواكه مهرّبة من سوريا. أثناء تفتيش المحالّ، تمّ العثور على طنّين من الجنارك وحوالى الطنّ من الدرّاق، تمّت مصادرتها، وتمّ توقيف أربعةٍ من أصحاب المؤسّسات التي تبيعها، ولا يزال التحقيق معهم جارياً بإشراف القضاء المختصّ، الذي بالتنسيق معه، سيتمّ توزيع الفواكه المصادرة على الجمعيّات الخيريّة.

وأوضح مصدر في أمن الدولة، أنّه مع بدء موسم الفواكه والخضر في لبنان، ستزداد عمليّات الدهم هذه، لردع بعض المستفيدين من مراكمة الأرباح على حساب الفلّاح اللبنانيّ، الذى ترى مديريّة أمن الدولة، أنّ من واجبها حماية حقّه وتعبه ومورد رزقه.

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