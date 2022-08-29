الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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بالصور.. فوج الاطفاء يتابع المرحلة الثانية من خطة تبريد حريق الحبوب

منذ 10 دقائق
بدء عملية التبريد في مرفأ بيروت

بدء عملية التبريد في مرفأ بيروت

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لاتزال اهراءات القمح في مرفأ بيروت، تعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة بسبب موجة الحر التي تعاني منها البلاد، والتي تؤدي الى الحرائق المستمرة، وكان قد بدأ فوج إطفاء بيروت بوضع خطة ميدانية لإخماد الحريق في الأهراءات وتبريد الموقع.

في حين كانت قد انطلقت المرحلة الأولى من خطة تبريد حريق الحبوب في المرفأ، بعد أن تمكن رجال الفوج من خفض الحرارة في الموقع إلى ما دون ٥٠ درجة بعد أن كانت في البداية بحدود ٤٥٠ درجة، بالعمل المشترك مع المتعهد المكلف بسحب الردميات.

وتابع فوج الاطفاء العمل اليوم بـ” المرحلة الثانية” من خطة تبريد و إخماد حريق الحبوب، حيث بدأ العمل المشترك لإزالة الردم بعد أن استقدم آلياته إلى بقعة العمل في مرفأ بيروت.

عمليات تبريد القمح

عمليات تبريد القمح

عمليات ازالة الردم

عمليات ازالة الردم

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