بالصور – في “عز الأزمة”.. تلف 20 طن حليب أطفال منتهي الصلاحية

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تُظهر عملية تلف كمية كبيرة من حليب الاطفال قدرت بنحو 20 طناً، وهي مخصصة للأطفال ما دون السنة وما بين السنة و3 سنوات.

وذكرت المعلومات أن هذه الكميات كانت مخبئة في احدى المستودعات، وقد جرى تلفها بعد انتهاء فترة صلاحية استخدامها.

وأعرب الناشطون عن امتعاضهم وسخطهم من هذا المشهد الذي يعبر عن جشع التجار واستمرارهم بتخزين الحليب، حارمين الأطفال منه. ويمرّ لبنان بسلسلة أزمات تتفاقم يوماً بعد يوم من شح المازوت والبنزين والمستلزمات الطبية والأدوية وصولاً إلى حليب الأطفال.

وتُضاف تلك الأزمات المستجدة، إلى تراجع مخزون السلع الغذائية المدعومة في السوق اللبنانية، مع توقف مصرف لبنان المركزي الذي يوفر العملة الصعبة لاستيرادها، عن دفع فواتير مستوردي المواد المدعومة، الطبية والغذائية، منذ ثلاثة أشهر تقريباً، رغم أن بعض السلع التي حازت على موافقة مصرف لبنان قبل استيرادها، وصلت وتم بيع جزء كبير منها على السعر المدعوم، وهو ما راكم المبالغ المستحقة على المصرف المركزي لمستوردي تلك المواد الحيوية، إلى ما يقارب المائة مليون دولار.