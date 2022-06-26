بالصور والفيديو: كارثة في طرابلس.. جرحى بانهيار مبنى في القبة

أفادت معلومات صحفية عن انهيار مبنى في منطقة القبة – ضهر المغر، وقد هرعت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان، ما أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى.

والمبنى المؤلف من 3 طبقات كان قد أخلي سابقاً من سكانه بسبب تصدّعه.

من جهته، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال، الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، انهيار المبنى في محلة ضهر المغر في القبة، طالباً من الدفاع المدني القيام بما يلزم، كما أوعز الى الهيئة العليا للاغاثة متابعة القضية مع الأهالي المتضررين وإجراء المقتضى.

كما طلب ميقاتي من وزير الصحة الايعاز الى المستشفيات لاستقبال الجرحى.

وخلال عمليات الإنقاذ، وَقع إشكال بين الجيش وبعض الأهالي في منطقة ظهر المغر كون النصف المتبقي من المبنى مهدّد بالسقوط في أيّ لحظة، فيما يحاول الجيش إبعاد الإهالي حفاظاً على سلامتهم.

ووصلت إلى المكان جرافة للمساعدة في إزالة الانقاض والبحث عن مصابين.

وتمكنت فرق الاسعاف والاغاثة في بلدية طرابلس، بالتعاون مع عناصر الجيش والدفاع المدني والاهالي، من إنقاذ امراة مسنة من تحت الركام، ونقلت على الفور الى أحد مستشفيات المدينة للمعالجة، فيما تستمر عملية الانقاذ بحثا عن مفقودين.