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بالصور.. محتجون في ساحة إيليا في صيدا تضامناً مع محتجي طرابلس

25 - يناير - 2021
آخر تحديث: 25 - يناير - 2021 10:48 مساءً
تقاطع إيليا

تقاطع إيليا

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نفذ عدد من ناشطي حراك صيدا اعتصاماً في ساحة إيليا، تضامناً مع المحتجين في طرابلس، فيما يتخذ الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي اجراءات امنية في محيط الساحة.

وحالياً، تشهد ساحة النور في طرابلس هدوءاً بعد وصول قوّة مؤللة من الجيش اللبناني إلى المكان، إذ عملت على الفصل بين المحتجين والقوى الأمنية بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وأسفَرت المواجهات عن سقوط عددٍ من الجرحى في صفوف المحتجين، نقل 4 منهم الصليب الأحمر، فيما قام جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية بمعالجة العدد الآخر ميدانيا، كما سقط عدد من الجرحى في صفوف العناصر الأمنية من جراء اصابتهم بالحجارة.

 

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