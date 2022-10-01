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بالصور.. مداهمة للجيش في طرابلس وضبط أسلحة نارية وذخيرة

منذ 42 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان، انه “بتاريخ ٣٠ /٩ /٢٠٢٢ مساءً، وقع إشكال بين عدد من المواطنين في محلة التبانة – طرابلس نتيجة خلافات سابقة، تخلله إطلاق نار من أسلحة حربية. تدخلت قوة من الجيش ودهمت منازل مطلقي النار، وأوقفت المواطن (ع. ض) لحيازته مسدساً حربياً، والمواطن (أ. ض) لحيازته سلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف مع ذخيرته ورمانات يدوية وأعتدة عسكرية. وخلال عملية الدهم تعرضت القوة لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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