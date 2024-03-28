بالصور.. مساعدة بريطانية للجيش اللبناني

أشرف السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول، على تسليم 60 طناً من قطع بدل للآليات والإطارات لآليات عسكرية إلى الجيش اللبناني في ثكنة اللواء اللوجستي في كفرشيما.

تؤكد هذه المساهمة، البالغة قيمتها مليونين جنيه إسترليني، على التزام المملكة المتحدة دعم الجيش اللبناني في جهوده للحفاظ على الاستقرار والأمن.

ستسهّل هذه الحزمة المكوّنة من 225 محركًا و737 إطارًا جديدًا وقطع غيار خدمة وإصلاح وصيانة أكثر من 440 آلية عسكرية، مما سيعزز الاستعداد التشغيلي لأفواج الحدود البرية وحركة التنقل والسلامة على الطرقات.

وقال كاول: “أنا فخور بقدرة المملكة المتحدة على المساهمة في تعزيز صمود الجيش اللبناني واستعداده التشغيلي. يلعب الجيش اللبناني دوراً حاسماً، بقيادة العماد جوزاف عون، في حماية لبنان وشعبه وسط التحديات السائدة، لا سيما مع القتال الدائر عبر الحدود في جنوب لبنان. تعتبر هذه المعدات حيوية لعمليات أفواج الحدود البرية المكلفة بتأمين حدود لبنان ومكافحة التهريب والأنشطة الإرهابية. تؤكد المملكة المتحدة من جديد التزامها بدعم الجيش اللبناني وتعزيز أمن لبنان واستقراره.”