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بالصور.. مقتل قيادي كبير في حزب الله!

منذ 9 ثواني
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله (رويترز)

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شيع حزب الله (الجمعة 13-1-2023) في مدينة صور جنوب لبنان القيادي “محمد عصام محمد بهلول” والملقب بـ “جبريل”، والذي يصنف على أنه أحد أكبر كوادر الحزب في سوريا.

القيادي “محمد عصام محمد بهلول” لبناني الجنسية من مدينة صور، تم تشييعه في جبانة مدينة صور.

ونعت صفحات تابعة لحزب الله بهلول”، وقالت إنه قتل أثناء قيامه بما سمّته “واجبه الجهادي”، دون أن تذكر مكان مقتله، فيما أكد كثيرون أنه قتل في سوريا.

يذكر أن بهلول يعتبر  القيادي الثاني الذي يقتل في أقل من شهر بعد مقتل القيادي في حزب الله فيصل حسين قطايا في ريف حلب الغربي شمال سوريا.

وقتل قطايا إثر استهداف آلية يستقلانها بصاروخ موجه أطلقه عناصر هيئة تحرير الشام، في الفوج 46 بريف حلب الغربي، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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