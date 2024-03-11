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بالصور.. مناشير جيش الاحتلال الإسرائيلي فوق "الوزاني" جنوب لبنان

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 11 - مارس - 2024 12:34 مساءً

الجيش الاسرائيلي

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ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مناشير من مسيّرة فوق منطقة الوزاني جنوب لبنان.

وجاء فيها: “يا ابن الجنوب حزب الله يخاطر في حياتكم وحياة عائلاتكم وبيوتكم، وعمبدخل عناصره ومخازن السلاح لمناطق سكنكم. من ساحة بيتك عحساب عيلتك والله حرام”.

ميدانياً، أعلن حزب الله تنفيذه 12 هجوماً أمس الأحد ضد مواقع إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية وفي منطقتي مزارع شبعا والجولان المحتلتين، في المقابل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يعزز قواته لاحتمال شن هجوم واسع يشمل عملية برية في جنوب لبنان.

وقال الحزب إنه قصف بعشرات صواريخ الكاتيوشا مستوطنة ميرون، واستهدف ثكنة معاليه غولان، وهاجم بمسيرتين ‏مرابض المدفعية بمنطقة عرعر في الجولان المحتل.

كما قصف الحزب تجمعات للجنود في مواقع الراهب وبركة ريشا وراميا، وقصف موقع الرادار والسماقة والرمثا في مزارع شبعا المحتلة.

 

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