السبت 13 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 18 ديسمبر 2021 |
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بالصور: منع التجول بدأ.. حواجز لقوى الأمن تنفيذاً لتوصيات لجنة “كورونا”

منذ ساعة واحدة
حواجز لقوى الأمن تنفيذاً لتوصيات لجنة "كورونا"

حواجز لقوى الأمن تنفيذاً لتوصيات لجنة "كورونا"

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بدأ قرار منع تجول غير الملقحين بجرعة أولى على الأقل وغير الحائزين على نتيجة سلبية (pcr) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.

تزامنا، نشرت قوى الأمن الداخلي عبر “تويتر” عدداً من الصور للحواجز والتمركزات خلال البدء بتطبيق القرارات الإدارية، المبنية على توصيات الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس كورونا.

وأرفقت التغريدة بهاشتاغ “التزامك أمانك”.

يُذكر أن الاجراءات المتخذة تقضي بحظر التجول لغير الملقحين وغير حاملي فحص سلبي، اضافة الى اجراءات دخول المطاعم والفنادق.

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