بالصور: من 21 شباط وحتى 8 آذار.. كيف تتوزع الحالات المثبتة إصابتها بكورونا؟

نشرت وزارة الصحة تقريراً حول الحالات المثبتة بإصابتها بفيروس كورونا في لبنان منذ 21 شباط حتى 8 آذار.

وفي التقرير، انقسمت الحالات المثبتة بحسب الجنس مناصفة بين الإناث والذكور، وتوزعت الحالات المثبتة بحسب الجنسية بين 69 % لبنانية، 9 % سورية، 6 % ايرانية، 3 % بريطانية، 3 % سعودية، 9 % من جنسيات أخرى.

كما توزعت الحالات المثبتة حسب الفئات العمرية وتبيّن 6 % تحت العشر سنوات، 13 % بين 10 و19 سنة، 22 % بين 20 و29 سيارة، 16 % بين 30 و39 سنة، 16 % بين 40 و 49 سنة، 16 % بين 50 و 59 سنة، 3 % بين 60 و 69 سنة، 9 % بين 70 و79 سنة ولم تسجل أي حالة مثبتة لأيّ شخص فوق الـ 80 سنة.

وكان عدد المصابين في لبنان بفيروس كورونا (covid-19) قد ارتفع اليوم الثلاثاء إلى 52 بعد تسجيل 11 حالة جديدة بعد إجراء 202 فحصاً مخبرياً، وفق ما أعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في مؤتمر صحافي الدكتور فراس الأبيض،

أبيض الذي أوضح أن وضع المصابين مستقر ما عدا 3 حالات وضعهم الصحي حرج، مع تسجيل حالة وفاة واحدة من الجنسية اللبنانية، فيما يوجد 23 حالة في منطقة الحجر الصحي.

وقال الدكتور أبيض إن المريض الذي توفي وصل إلى المستشفى حالته صعبة وعندما وصل قمنا له بالعلاجات المعتمدة عالميًا لكن تعرّض لمضاعفات مثل ارتفاع الضغط وارتفاع درجة الحرارة وزادت ما أدى إلى توقف قلبه ووفاته