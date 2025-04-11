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بالصور.. هذا ما ضبطه الجيش اللبناني في بلدَتي القصر وبعلبك

منذ 38 دقيقة
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صدر عن قيادة الجيش اللبناني البيان الآتي:

بتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٢٥، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة القصر – الهرمل، وأوقفت المواطنَين (خ.ز.) و(م.ز.) المطلوبَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها الخطف، والاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات، والسرقة، وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات، كما أوقفت السوري (ع.ع.) لاتجاره بالمخدرات لصالحهما.

كذلك دهمت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي جدرا – الشوف وحورتعلا – بعلبك، وضبطت أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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