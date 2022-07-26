بالصور.. واشنطن تتهم 3 لبنانيين بتهريب وشحن أسلحة نارية

وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامها إلى ثلاثة لبنانيّين بتهريب وشحن أسلحة نارية من كليفلاند الى لبنان.

واللبنانيّون الثلاثة هم جورج نخله عجلتوني، وجان يوسف عيسى، ونخلة “مايك” نادر، ووجهت إلى نادر تهمة التهرب من ضريبة الدخل في لائحة اتهام منفصلة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ اللبنانيَّين المتهمَين بتهريب السلاح من الولايات المتحدة الى لبنان عجلتوني ونادر هما من البترون.

ويسعى جهاز الـFBI للحصول على معلومات إضافية لإلقاء القبض على جورج عجلتوني ونخلة “مايك” نادر، مع العلم أنّه تمّ توقيف يوسف عيسى أخيراً.