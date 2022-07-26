الأربعاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. واشنطن تتهم 3 لبنانيين بتهريب وشحن أسلحة نارية

منذ 4 دقائق
شعار وزارة العدل الأميركية

شعار وزارة العدل الأميركية

A A A
طباعة المقال

وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامها إلى ثلاثة لبنانيّين بتهريب وشحن أسلحة نارية من كليفلاند الى لبنان.

واللبنانيّون الثلاثة هم جورج نخله عجلتوني، وجان يوسف عيسى، ونخلة “مايك” نادر، ووجهت إلى نادر تهمة التهرب من ضريبة الدخل في لائحة اتهام منفصلة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ اللبنانيَّين المتهمَين بتهريب السلاح من الولايات المتحدة الى لبنان عجلتوني ونادر هما من البترون.

ويسعى جهاز الـFBI للحصول على معلومات إضافية لإلقاء القبض على جورج عجلتوني ونخلة “مايك” نادر، مع العلم أنّه تمّ توقيف يوسف عيسى أخيراً.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    وليد جنبلاط
    جنبلاط: يجب انتظار اللحظة المناسبة لوضع سلاح الحزب تحت إمرة الدولة اللبنانية
    إهراءات مرفأ بيروت المدمرة
    صوامع الحبوب في خطر.. ووزير البيئة يتحدث عن إشارات غير مطمئنة في الساعات القليلة الماضية
    مجلس النواب
    مجلس النواب يمرر تعديلات "طال انتظارها" على قانون السرية المصرفية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟