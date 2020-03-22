بالصور والتفاصيل: عدد الاصابات بـ “كورونا” وتوزعها جغرافياً.. بيروت والمتن وكسروان في الطليعة!

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد ليوم الاحد 22 اذار2020، وجاء فيه: تسجيل 248 حالة بـ “كورونا” منذ 21 شباط الماضي، 18 حالة جديدة، 4 حالات حرجة، 8 حالات تعافت، 4 حالات وفاة.

توزع الحالات حسب الأقضية:

الهرمل: صفر

بشري: صفر

زحلة: صفر

البقاع الغربي:صفر

راشيا: صفر

جزين: صفر

حاصبا: صفر

مرجعيون: صفر

المنية الضنية: 1

عاليه : 1

صيدا: 1

بنت جبيل: 1

الشوف: 2

طرابلس: 4

زغرتا: 5

بعلبك: 3

النبطية: 3

صور: 3

عكار: 6

الكورة: 4

البترون: 5

جبيل: 23

غير محدد من قبل وزارة الصحة: 31

بعبدا: 28

كسروان: 37

المتن: 41

بيروت: 49

توزع الحالات عبر الجنس: 44% إناث و56% ذكور.