أخبار لبنانFeatured

بالصور والتفاصيل: عدد الاصابات بـ “كورونا” وتوزعها جغرافياً.. بيروت والمتن وكسروان في الطليعة!

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد ليوم الاحد 22 اذار2020، وجاء فيه: تسجيل 248 حالة بـ “كورونا” منذ 21 شباط الماضي، 18 حالة جديدة، 4 حالات حرجة، 8 حالات تعافت، 4 حالات وفاة.

 

توزع الحالات حسب الأقضية:

الهرمل: صفر
بشري: صفر
زحلة: صفر
البقاع الغربي:صفر
راشيا: صفر
جزين: صفر
حاصبا: صفر
مرجعيون: صفر
المنية الضنية: 1
عاليه : 1
صيدا: 1
بنت جبيل: 1
الشوف: 2
طرابلس: 4
زغرتا: 5
بعلبك: 3
النبطية: 3
صور: 3
عكار: 6
الكورة: 4
البترون: 5
جبيل: 23
غير محدد من قبل وزارة الصحة: 31
بعبدا: 28
كسروان: 37
المتن: 41
بيروت: 49

توزع الحالات عبر الجنس: 44% إناث و56% ذكور.

 

المزيد من الأخبار

إجراءات وتدابير صارمة لـ إدارة مرفأ بيروت

رسالة نصيّة تفيد باعادة صلاحية الخط الى ما كانت عليه قبل 20…

 

 

 

 

 

 

 

 

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

الفقراء يواجهون كورونا ببطون خاوية …وحكومتهم: كلوا خبز وزيتون!

أخبار لبنان

توقعات الطقس: الأمطار عائدة… ولبنان يتأثر بمنخفض جوّي غدًا

أخبار لبنان

اتهامات دولية: حزب الله يُدخل المرضى الإيرانيين إلى لبنان

أخبار لبنان

مع بقاء خدمة الدليفري في ظل حملة “خليك بالبيت”.. هكذا يجب التعامل معها…