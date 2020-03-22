بالصور والتفاصيل: عدد الاصابات بـ “كورونا” وتوزعها جغرافياً.. بيروت والمتن وكسروان في الطليعة!
أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد ليوم الاحد 22 اذار2020، وجاء فيه: تسجيل 248 حالة بـ “كورونا” منذ 21 شباط الماضي، 18 حالة جديدة، 4 حالات حرجة، 8 حالات تعافت، 4 حالات وفاة.
توزع الحالات حسب الأقضية:
الهرمل: صفر
بشري: صفر
زحلة: صفر
البقاع الغربي:صفر
راشيا: صفر
جزين: صفر
حاصبا: صفر
مرجعيون: صفر
المنية الضنية: 1
عاليه : 1
صيدا: 1
بنت جبيل: 1
الشوف: 2
طرابلس: 4
زغرتا: 5
بعلبك: 3
النبطية: 3
صور: 3
عكار: 6
الكورة: 4
البترون: 5
جبيل: 23
غير محدد من قبل وزارة الصحة: 31
بعبدا: 28
كسروان: 37
المتن: 41
بيروت: 49
توزع الحالات عبر الجنس: 44% إناث و56% ذكور.