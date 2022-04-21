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بالصور والفيديو: إطفاء بيروت أخمد حريقاً في عائشة بكار

21 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 11:43 صباحًا
اطفاء بيروت

اطفاء بيروت

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن فوج إطفاء مدينة بيروت عمل على إخماد حريق اندلع عند الساعة الثانية من فجر يوم الخميس الواقع في 21-4-2022 في مبنى ملاصق لدار الفتوى في منطقة عائشة بكار، وقد حال التدخل السريع لرجال الفوج دون امتداد بقعة الحريق الى الأبنية المجاورة، وقد عملت فرقة الإطفاء على تبريد المكان وتأمينه منعاً لتجدد النيران ، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات .

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اخماد حريق في عائشة بكار

اخماد حريق في عائشة بكار

اخماد حريق في عائشة بكار

اخماد حريق في عائشة بكار

اخماد حريق في عائشة بكار

اخماد حريق في عائشة بكار

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