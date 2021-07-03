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بالصور: يخزنون المازوت المدعوم ويبيعونه في السوق السوداء!

3 - يوليو - 2021
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صدر عن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخـلي ــ شعبـة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

بناءً على معلومات توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام أشخاص مجهولين بتخزين مادّة المازوت المدعوم داخل أحد المستودعات في محافظة الشمال، من دون ترخيص قانوني، وبيعها في “السوق السوداء”، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريّات المكثفة، التي قامت بها الشّعبة، تمكّنت من تحديد موقع المستودع، في محلة العمارة -مفرق برقايل، كذلك تم تحديد هوية مستخدمه، ويدعى:

أ. أ. من مواليد عام 1988، لبناني

بتاريخ 24-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نّفذت قوة تابعة للشّعبة عملية مداهمة للمستودع المذكور، حيث تم ضبط خزّان سِعة /40/ ألف ليتر، /4/ خزانات حديد سِعة /15/ برميلاً و/16/ غالون سِعة /10/ ليترات.

بالتحقيق معه، اعترف أنه يستخدم المستودع لتخزين المازوت المدعوم وبيعه في “السوق السوداء” من دون ترخيص قانوني.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وخُتِمَ المستودع بالشمع الأحمر، بعد أن ضُبِطت الكميات الموجودة في داخله، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.

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