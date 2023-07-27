بالصوَر: إصابات وحالات إغماء على متن طائرة.. ماذا حصل؟

تعرّضت طائرة تابعة لشركة نخال كانت متوجّهة إلى ميكونوس إلى حادث قبل الإقلاع ما أدّى إلى إصابات طفيفة وحالات إغماء.

وفي التفاصيل، روى أحد الركاب لموقع mtv أنّهم لاحظوا أصواتاً غريبة خلال الإقلاع ولكن أحداً من المسؤولين لم يقل شيئاً. وأثناء بدء الإقلاع حصلت مشكلة ما أدّت إلى اصطدام الطائرة بالأرض من جديد، ما أدّى إلى وقوع عدد من الإصابات لدى بعض الركاب على متنها.

وقال: “برروا ما حدث على أنّه عطل تقني بسيط ولم يقبلوا بفتح باب الطائرة، إلا أنّهم عادوا ليفتحوه بعد أخذ وردّ مع الركاب خصوصًا أنّه سجّلت حالات إغماء. فاستُدعيَ الصليب الأحمر وأطباء لإخراج من أُصيب وأُغمي عليه، ثم خرج الجميع”.

وأضاف: “إلا أنّ الشركة أصرّت على ألا مشكلة وأن الطائرة ستُقلع من جديد ولكن الركاب رفضوا الصعود إلى الطائرة نفسها من جديد فأمّنوا طائرة أخرى أقلعت منذ بعض الوقت من دون حوالى 20 شخصًا ممّن فضلوا عدم السفر ومن ذهبوا إلى المستشفيات”. وختم: “المؤسف أنّهم لم يوضحوا لنا ما حصل”.