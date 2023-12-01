بالصوَر.. الجيش يُحبط عملية تهريب 110 أشخاص عبر البحر

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 2023/12/1 في إطار مراقبة الحدود البحرية ومكافحة التهريب والتسلل غير الشرعي، أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطئ طرابلس عملية تهريب بواسطة مركب كان على متنه ١١٠ أشخاص بينهم لبنانيان و١٠٨ سوريين.

بتاريخ ١ /١٢ /٢٠٢٣، في إطار مراقبة الحدود البحرية ومكافحة التهريب والتسلل غير الشرعي، أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطىء طرابلس عملية تهريب بواسطة مركب كان على متنه ١١٠ أشخاص بينهم لبنانيان و١٠٨ سوريين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/OE6sf9lJbI pic.twitter.com/cicy3cqti3 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 1, 2023