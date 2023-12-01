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بالصوَر.. الجيش يُحبط عملية تهريب 110 أشخاص عبر البحر

منذ 42 دقيقة
مركب لمهاجرين غير شرعيين مقابل شاطئ طرابلس

مركب لمهاجرين غير شرعيين مقابل شاطئ طرابلس

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 2023/12/1 في إطار مراقبة الحدود البحرية ومكافحة التهريب والتسلل غير الشرعي، أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطئ طرابلس عملية تهريب بواسطة مركب كان على متنه ١١٠ أشخاص بينهم لبنانيان و١٠٨ سوريين.

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