بالصوَر.. انهيارات جديدة في المتن وأضرار تطال الأوتوستراد

نشر النائب ابراهيم كنعان مجموعة صور عبر منصة “إكس”، تُظهر انهيارات جديدة في المتن، ومنها جسر مار موسى الدوار – بعبدات.

كنعان علّق بالقول: “انهيارات أخرى ومنها جسر مار موسى الدوار – بعبدات، وقد تمّ الكشف عليه من قبل فريق وزارة الأشغال ووضع آلية المعالجة مع وزير الأشغال علي حمية مشكورًا”.

وأشار كنعان إلى أنّه “تجري المعالجة بالتزامن مع متابعة رفع الأضرار عن أوتوستراد المتن السريع، حفاظًا على السلامة العامة”.

#كنعان انهيارات اخرى ومنها جسر مار موسى الدوار – بعبدات و قد تمّ الكشف عليه من قبل فريق وزارة الأشغال ووضع آلية المعالجة مع وزير الاشغال @alihamie_lb مشكوراً وتجري المعالجة بالتزامن مع متابعة رفع الأضرار عن أوتوستراد #المتن السريع حفاظاً على السلامة العامة. pic.twitter.com/1ocWXd9eqE — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) January 29, 2024