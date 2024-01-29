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بالصوَر.. انهيارات جديدة في المتن وأضرار تطال الأوتوستراد

منذ 6 دقائق
انهيارات جسر مار موسى الدوار - بعبدات
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نشر النائب ابراهيم كنعان مجموعة صور عبر منصة “إكس”، تُظهر انهيارات جديدة في المتن، ومنها جسر مار موسى الدوار – بعبدات.

كنعان علّق بالقول: “انهيارات أخرى ومنها جسر مار موسى الدوار – بعبدات، وقد تمّ الكشف عليه من قبل فريق وزارة الأشغال ووضع آلية المعالجة مع وزير الأشغال علي حمية مشكورًا”.

وأشار كنعان إلى أنّه “تجري المعالجة بالتزامن مع متابعة رفع الأضرار عن أوتوستراد المتن السريع، حفاظًا على السلامة العامة”.

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