بالصوَر.. حريق كاد يتحوّل إلى "كارثة" في جبيل

أعلن الدفاع المدني عبر حسابه على منصة “إكس”، إخماد حريق داخل بؤرة لقطع السيارات في مستيتا – جبيل، والذي اندلع منذ الساعة 06:45 ولغاية الساعة 08:30 من تاريخ اليوم.

وأضاف: “سرعة تدخل العناصر والعمل الدؤوب حالت دون امتداد النيران إلى شركة ومستودع للمواد الكيميائية بالقرب من رقعة الحريق”.

وأشار الدفاع المدني إلى أنّ عناصره حرصوا على “تبريد رقعة الحريق منعًا من تجدده، واقتصرت الأضرار على الماديات”.

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سرعة تدخل العناصر والعمل الدؤوب حالت دون امتداد النيران الى شركة ومستودع للمواد الكيميائية بالقرب من رقعة الحريق.

وقد حرص العناصر على تبريد رقعة الحريق منعاً من تجدده.

وقد إقتصرت الأضرار على الماديات.#بكل_الأوقات_حدك pic.twitter.com/tQpXoQdGcp — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) August 29, 2023