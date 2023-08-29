الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصوَر.. حريق كاد يتحوّل إلى "كارثة" في جبيل

منذ 11 ثانية
حريق داخل بؤرة لقطع السيارات في مستيتا

حريق داخل بؤرة لقطع السيارات في مستيتا

A A A
طباعة المقال

أعلن الدفاع المدني عبر حسابه على منصة “إكس”، إخماد حريق داخل بؤرة لقطع السيارات في مستيتا – جبيل، والذي اندلع منذ الساعة 06:45 ولغاية الساعة 08:30 من تاريخ اليوم.

وأضاف: “سرعة تدخل العناصر والعمل الدؤوب حالت دون امتداد النيران إلى شركة ومستودع للمواد الكيميائية بالقرب من رقعة الحريق”.

وأشار الدفاع المدني إلى أنّ عناصره حرصوا على “تبريد رقعة الحريق منعًا من تجدده، واقتصرت الأضرار على الماديات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عباس الحلبي
    الحلبي: نسعى إلى تأمين الأموال لإطلاق عام دراسي مستقر
    رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
    وهاب يتوعّد وزير الطاقة: لتأمين المياه.. وإلّا!
    مطار رفيق الحريري الدولي
    "كي يبقى المطار بوابة لبنان للخارج".. قرارٌ جديد للمراقبين الجويّين!

    الأكثر قراءة

    مستشفى كانبيرا في أستراليا
    أول حالة بالعالم.. أطباء أستراليون مصدومون مما وجدوه داخل دماغ امرأة!
    أوجاع الصداع النصفي - تعبيرية
    علاج سحري وفوري للصداع النصفي
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    قوته قد تتخطى الـ 8 درجات.. تحذير مُرعب للعالم الهولندي