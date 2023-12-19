بالصوَر.. كتابٌ من ميقاتي وسليم يردّ!

أفادت معلومات mtv أنّه بعد تلاوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الكتاب الذي أرسله إلى وزير الدفاع موريس سليم، طرح أحد الوزراء أن يحصل اتّصال مباشر بين ميقاتي والوزير سليم.

وكان جواب ميقاتي أنّ “رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا.. وفي اللحظة التي حضر فيها موريس سليم إلى السراي وعلا صراخه، في هذه اللحظة أعتبر أنه انتهى بالنسبة إليّ والتعاطي معه سيكون رسميًّا من خلال الكتب”.

بالقابل، قال الوزير سليم للـmtv: “أجبتُ على كتاب ميقاتي عند التاسعة صباحاً قبل الجلسة بعد أن ورد كتابه إلى أمانة سرّ وزارة الدفاع عند الثانية من بعد ظهر أمس”.

وكشفت الـmtv في الصّور المرفقة، كتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وردّ وزير الدفاع الوطني موريس سليم.