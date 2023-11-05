الأحد 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
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بالصوَر.. مسيّرة إسرائيليّة تستهدف سيارتي إسعاف في طيرحرفا

منذ 55 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أغارت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة طيرحرفا، واستهدفت سيارتي إسعاف لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، ما أدى إلى إصابة أربعة مسعفين بجروح، وتراوحت الإصابات بين الطفيفة والمتوسطة.

وقد نقل الصليب الأحمر اللبناني المسعفين إلى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور، واطمأن النائب علي خريس إلى صحتهم، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

يأتي ذلك بعد أن طاول القصف المعادي أطراف بلدة مروحين والضهيرة  وتلبسين وعلما الشعب، صباح اليوم.

كما استهدف القصف المدفعي المعادي منذ الصباح محيط الناقورة واللبونة، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي فوق أجواء صور.

وكان محيط عدد من البلدات (اللبونة والناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب) وأطراف مروحين، الجبين وبلاط، تعرضت ليل أمس لقصف مدفعي معاد.

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