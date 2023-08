بالصوَر.. هوكشتاين في بعلبك

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بيروت عبر منصة “إكس”، أنّ الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، قصد خلال زيارته إلى لبنان معالم بعلبك السياحيّة، حيث شاهد التحف التاريخيّة.

In Baalbek, @amoshochstein viewed remarkable historical artifacts at this @UNESCO World Heritage Site. The United States is committed to UNESCO and the importance of preserving irreplaceable cultural heritage. pic.twitter.com/RoA6dGFyDi

