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بالصوَر.. هوكشتاين في بعلبك

منذ 5 دقائق
آموس هوكشتاين

آموس هوكشتاين

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أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بيروت عبر منصة “إكس”، أنّ الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، قصد خلال زيارته إلى لبنان معالم بعلبك السياحيّة، حيث شاهد التحف التاريخيّة.

وكان هوكشتاين قد كتب بعد وصوله إلى بيروت، عبر حسابه على منصة “إكس”، أمس الأربعاء: “من الرائع العودة إلى بيروت. قهوة سريعة ومنقوشة في الفلمنكي مع المنظر الجميل المطل على الروشة مع السفيرة الأميركية الموهوبة دوروثي شيا”.

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