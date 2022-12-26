بالصّورة: جرافات وزارة الأشغال تواصل جرف الثلوج

غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، عبر “تويتر”، قائلاً: “آليات وجرافات وزارة الأشغال العامة والنقل تواصل جرف الثلوج وفتح الطرقات في جميع المناطق التي تتساقط فيها الثلوج على مدار اليوم، وستبقى مراكز جرف الثلوج على أهبة الاستعداد عند وصول أي منخفض أو عاصفة ثلجية إلى لبنان. لنتكامل جميعاً لأجل السلامة العامة وطرقات سالكة”.

ونشر مع التغريدة الصّورة المرفقة، لافتاً إلى أنّها من الأرز.

آليات وجرافات وزارة الاشغال العامة والنقل تواصل جرف الثلوج وفتح الطرقات في جميع المناطق التي تتساقط فيها الثلوج على مدار اليوم،وستبقى مراكز جرف الثلوج على أهبة الاستعداد عند وصول أي منخفض أو عاصفة ثلجية الى #لبنان.

لنتكامل جميعاً لأجل السلامة العامة وطرقات سالكة

الصورة من #الأرز pic.twitter.com/WN0DHvAN6H — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 26, 2022