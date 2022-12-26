الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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بالصّورة: جرافات وزارة الأشغال تواصل جرف الثلوج

منذ 16 دقيقة
الثلوج في لبنان

الثلوج في لبنان

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غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، عبر “تويتر”، قائلاً: “آليات وجرافات وزارة الأشغال العامة والنقل تواصل جرف الثلوج وفتح الطرقات في جميع المناطق التي تتساقط فيها الثلوج على مدار اليوم، وستبقى مراكز جرف الثلوج على أهبة الاستعداد عند وصول أي منخفض أو عاصفة ثلجية إلى لبنان. لنتكامل جميعاً لأجل السلامة العامة وطرقات سالكة”.

ونشر مع التغريدة الصّورة المرفقة، لافتاً إلى أنّها من الأرز.

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