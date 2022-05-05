الخميس 4 شوال 1443 ﻫ - 5 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصّور: إحباط عمليّة تهريب مخدّرات مخبأة بلوحة خشبية مزخرفة

منذ 5 ساعات
مخدرات

مخدرات

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار العمل الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة عمليات تهريب المخدّرات.

توافرت معلومات لهذا المكتب عن محاولة تهريب كميّة من المواد المخدّرة مخبّأة بطريقة احترافية ومموّهة داخل لوحة خشبية مزخرفة، الى إحدى الدّول الأوروبية.

بتاريخ ٢٧-٤-٢٠٢٢، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثفة، توصّلت عناصر المكتب إلى تحديد مكان وجود الطّرد وذلك في إحدى شركات البريد، حيث تم ضبطه، وبتفتيشه عُثِرَ في داخله على /٥/ كلغ. من مادّة حشيشة الكيف.

على الأثر، وبعد التنسيق مع مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة، أُلقي القبض على أحد المتورطين في العملية، ويُدعى:

– ث. ج. (مواليد عام ٢٠٠٠، سوري)

الذي تبيّن أنّه مُرسِل الطّرد.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، ولا يزال العملُ مستمراً لتوقيف جميع المتورطين”.

تهريب مخدرات

تهريب مخدرات

تهريب مخدرات

تهريب مخدرات

تهريب مخدرات

تهريب مخدرات

    المزيد من أخبار لبنان

    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: الانتخابات ستتمّ بنزاهة وشفافية
    ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان "جوانا فرونتسكا"
    منسقة الأمم المتحدة: لمست من ميقاتي جدية في إدارة الانتخابات
    مؤسسة كهرباء لبنان
    ما هي خطة “كهرباء لبنان” لتأمين التغذية خلال الانتخابات؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الأمن الداخلي
    فيديو لفتاة تسير وهي “نصف عارية”.. وتعليق لقوى الأمن!
    وزير الاتصالات جوني القرم
    قرار من وزير الاتصالات لحاملي “خطوط ألفا”
    جبران باسيل
    بعد فشل بعض الممثلين بتسويق التيار.. باسيل “اكل الضرب”