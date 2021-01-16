الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصّور: دهم مصنع لتصنيع مواد أوليّة تُستعمل في صناعة "الكبتاغون"

16 - يناير - 2021
دهم مصنع مواد أوليّة لصناعة الكبتاغون

دهم مصنع مواد أوليّة لصناعة الكبتاغون

A A A
طباعة المقال

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

نتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، ومن خلال عمليّات رصد ومتابعة حثيثة، تمكّنت فصيلة بعلبك في وحدة الدرك الاقليمي من تحديد مكان لتصنيع موادّ أوّليّة تُستخدم في صناعة الحبوب المُخدّرة.

بتاريخ 5-1-2021 قامت قوّة من الفصيلة المذكورة بمداهمة المصنع الكائن في بلدة يونين، وألقت القبض على كلٍ من:

ق. ق. (مواليد عام 1988، لبناني)
ر. ق. (مواليد عام 2003، لبناني)
وضبطت /3,250/ كلغ. من الموادّ الاوليّة التي تُستخدم في صناعة حبوب الكبتاغون.

أُودع الموقوفان مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتوسّع بالتّحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

دهم مصنع مواد أوليّة لصناعة الكبتاغون

دهم مصنع مواد أوليّة لصناعة الكبتاغون

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟
    مخابرات الجيش
    "بيسو" في قبضة مخابرات الجيش في جلالا البقاعية
    الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون
    من الذي ضرب الإيجابية في لقاء عون وميقاتي؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!