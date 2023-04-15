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بالصّور: عمليّة دهم بحثاً عن مطلوبين... وهذا ما ضُبط

منذ ساعة واحدة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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تنفذ قوة من الجيش عملية دهم في بلدة بريتال بحثًا عن مطلوبين بجرائم القتل والسرقة وإطلاق النار وتجارة المخدرات والأسلحة وتزوير العملة.

وضبطت مصنعًا يحوي آلات لتزوير العملة، وعددًا كبيرًا من الدولارات المزورة.

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