بالصّور: عمليّة دهم بحثاً عن مطلوبين... وهذا ما ضُبط

تنفذ قوة من الجيش عملية دهم في بلدة بريتال بحثًا عن مطلوبين بجرائم القتل والسرقة وإطلاق النار وتجارة المخدرات والأسلحة وتزوير العملة.

وضبطت مصنعًا يحوي آلات لتزوير العملة، وعددًا كبيرًا من الدولارات المزورة.

قوة من الجيش تنفذ عملية دهم في بلدة بريتال بحثًا عن مطلوبين بجرائم القتل والسرقة وإطلاق النار وتجارة المخدرات والأسلحة وتزوير العملة. وقد ضبطت مصنعًا يحوي آلات لتزوير العملة، وعددًا كبيرًا من الدولارات المزورة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/e1oC9viBUw — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 15, 2023