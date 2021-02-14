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بالفيديو - أبيض يتلقى لقاح "كورونا"

14 - فبراير - 2021
الدكتور فراس أبيض

الوزير فراس أبيض

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تلقى مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض لقاح فيروس كورونا اليوم الأحد. ونشر أبيض فيديو عبر “تويتر” يوثق لحظة تلقيه لقاح كورونا.
وعلّق الابيض على الفيديو بالقول: “الافعال اهم من الاقوال”. اضاف: “خلونا ناخد اللقاح، ونحمي حالنا ومجتمعنا”.

يذكر أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا انطلقت صباح اليوم في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وزير الصحة العامة حمد حسن، وبمشاركة رئيس اللجنة الوطنية لادارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، ورئيس المستشفى الدكتور فراس الابيض.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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