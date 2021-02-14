بالفيديو - أبيض يتلقى لقاح "كورونا"

تلقى مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض لقاح فيروس كورونا اليوم الأحد. ونشر أبيض فيديو عبر “تويتر” يوثق لحظة تلقيه لقاح كورونا.

وعلّق الابيض على الفيديو بالقول: “الافعال اهم من الاقوال”. اضاف: “خلونا ناخد اللقاح، ونحمي حالنا ومجتمعنا”.

يذكر أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا انطلقت صباح اليوم في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وزير الصحة العامة حمد حسن، وبمشاركة رئيس اللجنة الوطنية لادارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، ورئيس المستشفى الدكتور فراس الابيض.

الافعال اهم من الاقوال.

خلونا ناخد اللقاح، ونحمي حالنا ومجتمعنا. pic.twitter.com/CtXwfPMRGn — Firass Abiad (@firassabiad) February 14, 2021