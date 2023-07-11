بالفيديو: ألمانيا تطالب لبنان بمداهمة المصرف المركزي

أعلنت المحامية من رابطة المودعين دينا أبو زور أن التحقيق في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليكتمل بحاجة إلى مستندات من مصرف لبنان وليس فقط بحاجة إلى الأفراد، وبالتالي ألمانيا نطلب الطلب الذي كان من المفروض أن يقوم به القضاء اللبناني.

وقالت في حديث عبر “صوت بيروت إنترناشونال”: “ما حصل أنه بعد الاستنابة القضائية الأولى لناحية التعاون مع التحقيق مع الأفراد إن كان حاكم مصرف لبنان أو شقيقه، تم إرسال استنابة قضائية بالتعاون مع لناحية مصرف لبنان”.

وأضاف: “تم تحويل هذا الأمر إلى القاضي شربل أبو سمرا وهو الذي يقوم بالتحقيق في ملف رياض سلامة وشقيقه ومعاونيه والذين لديهم جلسة، ولم يعتذروا عنها ومن المفروض استجوابهم”.

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