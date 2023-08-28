بالفيديو: أمطار تُغرق طرقات لبنان في آب.. ومناشدة إلى السائقين

في ظاهرة نادرة في شهر آب، تساقطت أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم الإثنين، حيث غمرت الطرقات وتسببت بانزلاق عدد من السيارات.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها الشوارع في بيروت كما في جبل لبنان ومناطق لبنانية أخرى عائمة بمياه الأمطار.

كما أفيد عن تساقط الأمطار بغزارة في النبطية، مع تكوّن البرك على الطرقات، فيما تسببت الأمطار بانزلاق سيارة على طريق حبوش.

في هذا السياق، نشرت يازا على حسابها فيديو من منطقة الحازمية يظهر غزارة الأمطار.

من الحازمية . شارع مار روكز منذ قليل pic.twitter.com/uD8htWQrxX — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) August 28, 2023

وكانت غرفة التحكم المروري قد طلبت من السائقين توخّي الحذر وتخفيف السرعة حرصًا على السلامة العامة، بسبب تساقط أمطار في بعض المناطق اللبنانية، والتي تسبّب انزلاقات وحوادث مرورية.