الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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بالفيديو: أمطار تُغرق طرقات لبنان في آب.. ومناشدة إلى السائقين

منذ 9 دقائق
تساقط أمطار في لبنان

تساقط أمطار في لبنان

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في ظاهرة نادرة في شهر آب، تساقطت أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم الإثنين، حيث غمرت الطرقات وتسببت بانزلاق عدد من السيارات.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها الشوارع في بيروت كما في جبل لبنان ومناطق لبنانية أخرى عائمة بمياه الأمطار.

كما أفيد عن تساقط الأمطار بغزارة في النبطية، مع تكوّن البرك على الطرقات، فيما تسببت الأمطار بانزلاق سيارة على طريق حبوش.

في هذا السياق، نشرت يازا على حسابها فيديو من منطقة الحازمية يظهر غزارة الأمطار.

وكانت غرفة التحكم المروري قد طلبت من السائقين توخّي الحذر وتخفيف السرعة حرصًا على السلامة العامة، بسبب تساقط أمطار في بعض المناطق اللبنانية، والتي تسبّب انزلاقات وحوادث مرورية.

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